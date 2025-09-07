Yarım saat arayla iki kaza yaşlı adamı hayattan kopardı
Elazığ'da emekli maaşını çekmek için yola çıkan adama yarım saat arayla iki kere araba çarptı. 97 yaşındaki yaşlı adam 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.
Yunus Emre Bulvarı'nda 94 yaşındaki Mehmet İzgi, emekli maaşını çekmek için evden çıktı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye otomobil çarptı. Sürücü ve çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılan yaşlı adam, ambulans çağırılmasını kabul etmedi.
Ardından bankaya giden ve parasını çeken İzgi, eve gitmek için yola koyuldu. Aynı yerden yine yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye bu kez başka bir araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle İzgi, bu sefer ağır yaralandı.
20 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.
İzgi, 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.
