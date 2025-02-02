Yarım saat arayla kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden çift, toprağa verildi

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde 18 Ocak 2025 tarihinde Yaşar Cengiz (59) akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Cengiz, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşinden iyi haber beklerken duruma üzülen Nursel Cengiz de (56) bir anda yere yığıldı. Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifte, doktorlar müdahale etti.

2 çocuk sahibi çift, ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Tedavileri süren çiftten Yaşar Cengiz, geçtiğimiz Perşembe gecesi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaşar Cengiz'in cenazesi Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'na defnedildi. Eşinin ölümünden 1 gün sonra Cumartesi günü Nursel Cengiz de hayata gözlerini yumdu. Nursel Cengiz, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eşinin mezarının yanına defnedildi.



30 yıl aynı yastığa baş koyan eşlerin üst üste yaşamını yitirmesi yakınlarına ve ailesine büyük üzüntü yaşattı.