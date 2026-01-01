Yarım saatlik işe 18 bin lira istedi cezayı yedi

İstanbul Esenler’de yaşayan 31 yaşındaki Ebru Yıldız, evindeki tuvaletin tıkanması üzerine internetten bulduğu bir tesisatçı firmayla iletişime geçti. İddiaya göre firma, Yıldız’ın defalarca sormasına rağmen önceden net bir fiyat vermedi.

Ebru Yıldız, kendisine “Hiçbir tesisatçı tahmini fiyat vermez, iş bitince fiyat çıkar” denildiğini belirterek ekibi eve çağırdı. Ancak yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Yıldız'dan 18 bin TL istenince neye uğradığını şaşırdı.

ARKADAŞINDAN BORÇ ALDI

Yıldız, tesisatçıların evi terk etmemesi üzerine arkadaşından borç almak zorunda kaldı.

Ebru Yıldız, yaşadığı mağduriyetle ilgili yasal yollara başvuracağını belirterek, “Engelli bir çocuğun annesiyim. Hakkımı sonuna kadar aramak istiyorum” demişti.

"FAZLA TUTAR İDAE EDİLDİ"

O başvurudan sonuç geldi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, başvuru üzerine İl Ticaret Müdürlüğünün derhal harekete geçtiğini belirtirken, “Yerel kurumlarla sağlanan koordinasyon kapsamında, Esenler Belediyesi’nin de hassasiyeti ile, yapılan müdahale neticesinde vatandaşımızın mağduriyeti giderilmiş, fazla tahsil edilen tutarın iadesi sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Kaplan ayrıca, fahiş fiyat uygulayan firma hakkında da gerekli idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı.