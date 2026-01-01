Yarım saatlik işe 18 bin lira istedi cezayı yedi
01.01.2026 22:03
Son Güncelleme: 01.01.2026 22:04
NTV - Haber Merkezi
Esenler'de tıkanan tuvaletini açtırmak için internetten bulduğu tesisatçı firmasıyla iletişime geçen Ebru Yıldız, iş bitiminde kesilen fatura karşısında şoka uğramıştı. İl Ticaret Müdürlüğünün müdahalesiyle fazla tahsil edilen ücretin iade edildiği ve firma hakkında işlem başlatıldığı açıklandı. (Haber: Sena Kiper Sıtacı)
İstanbul Esenler’de yaşayan 31 yaşındaki Ebru Yıldız, evindeki tuvaletin tıkanması üzerine internetten bulduğu bir tesisatçı firmayla iletişime geçti. İddiaya göre firma, Yıldız’ın defalarca sormasına rağmen önceden net bir fiyat vermedi.
Ebru Yıldız, kendisine “Hiçbir tesisatçı tahmini fiyat vermez, iş bitince fiyat çıkar” denildiğini belirterek ekibi eve çağırdı. Ancak yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Yıldız'dan 18 bin TL istenince neye uğradığını şaşırdı.
ARKADAŞINDAN BORÇ ALDI
Yıldız, tesisatçıların evi terk etmemesi üzerine arkadaşından borç almak zorunda kaldı.
Ebru Yıldız, yaşadığı mağduriyetle ilgili yasal yollara başvuracağını belirterek, “Engelli bir çocuğun annesiyim. Hakkımı sonuna kadar aramak istiyorum” demişti.
"FAZLA TUTAR İDAE EDİLDİ"
O başvurudan sonuç geldi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, başvuru üzerine İl Ticaret Müdürlüğünün derhal harekete geçtiğini belirtirken, “Yerel kurumlarla sağlanan koordinasyon kapsamında, Esenler Belediyesi’nin de hassasiyeti ile, yapılan müdahale neticesinde vatandaşımızın mağduriyeti giderilmiş, fazla tahsil edilen tutarın iadesi sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.
Kaplan ayrıca, fahiş fiyat uygulayan firma hakkında da gerekli idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
Ebru Yıldız ve iki çocuğu