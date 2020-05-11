Yarım saatte 405 lira toplayan dilencilere ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri corona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Gebze’de hem kendilerinin hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atan dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Marketlerin önünde dilenen biri yaşı küçük olan 11 kişi yakalandı.

Dilenciler araç içinde sosyal mesafeyi korumak açısından ayrı ayrı oturtulurken 17 kişilik araca 8 kişi, 3 kişi ise başka bir araca bindirilerek belediyeye götürüldü.

11 dilencinin yarım saatte topladığı 405 liraya tutanakla el konuldu. Yaşı küçük olan kişi haricinde 10 kişiye Kabahatler Kanunu gereği 187’şer lira ceza kesildi.