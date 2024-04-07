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Yarın eczaneler ve hastaneler açık mı? 8-9 Nisan'da eczane ve hastaneler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil yapmaya başlayan vatandaşlar bir yandan da eczaneler ve hastanelerin çalışma saatlerini merak ediyor. Bu yıl kamuda çalışan vatandaşlar 6 Nisan tarihinden itibaren 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı nedeniyle birçok kurum resmi tatil nedeniyle çalışmayacak. Peki, yarın eczaneler ve hastaneler açık mı?

Yarın eczaneler ve hastaneler açık mı? 8-9 Nisan'da eczane ve hastaneler çalışıyor mu?

Yarın hastaneler ve eczanelerin çalışma saatleri birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle veya kontrol amacıyla hastaneye gidecek olan vatandaşlar, 8-9 Nisan tarihlerinde eczane ve hastanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, yarın hastane ve eczaneler açık mı?

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

Hastaneler, 9 Nisan 2024 salı günü, öğlene kadar mesai yapacak. Öğleden sonra resmi başlayacak.

tarihlerinin olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

9 Nisan Salı günü itibarıyla eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.

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