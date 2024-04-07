Yarın eczaneler ve hastaneler açık mı? 8-9 Nisan'da eczane ve hastaneler çalışıyor mu?

Yarın hastaneler ve eczanelerin çalışma saatleri birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle veya kontrol amacıyla hastaneye gidecek olan vatandaşlar, 8-9 Nisan tarihlerinde eczane ve hastanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, yarın hastane ve eczaneler açık mı?



BAYRAMDA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?



Hastaneler, 9 Nisan 2024 salı günü, öğlene kadar mesai yapacak. Öğleden sonra resmi tatil başlayacak.



Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.



Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.



BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?



9 Nisan Salı günü itibarıyla eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.