Yarın hava durumu nasıl olacak? 21 Şubat il il hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde yer yer batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yarın hava durumu nasıl olacak? 21 Şubat il il hava durumu tahminleri

Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Şanlıurfa, Artvin ile ilk saatlerde Adana, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

21 ŞUBAT TAHMİNLERİ

Yarın hava durumu nasıl olacak? 21 Şubat il il hava durumu tahminleri - 1

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