Yarın hava nasıl olacak? 1 Nisan Salı günü hava durumu tahminleri

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bayram tatilinde azalmasının ardından hava durumu verileri araştırmaları hız kazandı. İşte, 1 Nisan Salı günü hava durumu tahminleri...



Bayramın üçüncü günününde ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin olması öngörülüyor.



1 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz ile Samsun, Sinop, Ordu, Ardahan,,Erzincan, Erzurum, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz, Eskişehir’in güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.



Hava sıcaklıkların da doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

