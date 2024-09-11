Yarın hava nasıl olacak? 12 Eylül hava durumu tahminleri

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



12 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Hava sıcaklığının Karadeniz kıyıları 2 ila 4 derece azalacağı, Ege kıyıları ile Trakyada 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Uşak, Afyonkarahisar, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Çankırı ve Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusu ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

