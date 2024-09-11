Yarın hava nasıl olacak? 12 Eylül hava durumu tahminleri

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak? 12 Eylül hava durumu tahminleri

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

12 EYLÜL TAHMİNLERİ

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyıları 2 ila 4 derece azalacağı, Ege kıyıları ile Trakyada 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Uşak, Afyonkarahisar, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Çankırı ve Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusu ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak? 12 Eylül hava durumu tahminleri - 1

Öne Çıkan Video

Özel okulda sahte öğretmen iddiası: 3 aileden suç duyurusu

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç bakan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti

Üç bakan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti

Araç kiraladıkları kişiye ulaşamayınca ihbar ettiler: Sürücü ölü bulundu

Araç kiraladıkları kişiye ulaşamayınca ihbar ettiler: Sürücü ölü bulundu

Kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yaptıran teğmen görevden alındı

Kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yaptıran teğmen görevden alındı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza

Antalya'da korkunç ölüm: 'Big Mable' yaparken denize düştü, üzerinden tekne geçti

Antalya'da korkunç ölüm: 'Big Mable' yaparken denize düştü, üzerinden tekne geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları neler?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları neler?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...