Yarın hava nasıl olacak? 14 Şubat il il hava durumu tahminleri

14 Şubat gününe ait hava durumu tahminleri bir gün öncesinden merak konusu oldu. İkamet ettikleri şehirlerin hava durumu tahminlerine odaklanan vatandaşlar internetten araştırma yapıyor. Öte yandan Meteorolojiden yurdun bazı illeri için sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 14 Şubat il il hava durumu tahminleri
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Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı iller için sağanak ve kar uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışlar, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Tunceli, Bingöl'ün güneybatısı, Batman'ın kuzeyi, Mardin, yarın öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli'nin kuzey ve yüksek kesimleriyle Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

14 ŞUBAT 2024 İL İL TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 14 Şubat il il hava durumu tahminleri - 1

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