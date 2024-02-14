Yarın hava nasıl olacak? 15 Şubat hava durumu tahminleri

Meteorolojiden İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak? 15 Şubat hava durumu tahminleri

İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor. Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya ve Düzce ile akşam saatlerinden sonra Bolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışın 1000 metre rakım üzerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

15 ŞUBAT TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 15 Şubat hava durumu tahminleri - 1

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