Yarın hava nasıl olacak? 16 Şubat hava durumu tahminleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamada, kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesinin öngörüldüğü bildirildi. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği kaydedildi. İşte, 16 Şubat hava durumu tahminleri...

Yarın hava nasıl olacak? 16 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yurtta beklenen hava durumu: Yağmur ve sağanak kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların Marmara’nın doğusu ile Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıkların; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

16 ŞUBAT TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 16 Şubat hava durumu tahminleri - 1

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