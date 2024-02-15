Yarın hava nasıl olacak? 16 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yurtta beklenen hava durumu: Yağmur ve sağanak kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların Marmara’nın doğusu ile Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



Sıcaklıkların; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



16 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ