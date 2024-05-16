Yarın hava nasıl olacak? 17 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz'de etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Eskişehir ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



17 MAYIS 2024 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

