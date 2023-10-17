Yarın hava nasıl olacak? 18 Ekim il il hava durumu tahminleri

Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi için sağanak uyarısında bulunuldu. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 18 Ekim il il hava durumu tahminleri


Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta Karadeniz'de yarın etkisini artırması beklenen sağanağın ise sabah saatlerinden itibaren Kastamonu'da, öğle saatlerinden itibaren Sinop ve Samsun'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre yarın sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların ardından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL İÇİN UYARI

1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yarın hava nasıl olacak? 18 Ekim il il hava durumu tahminleri - 1

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