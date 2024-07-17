Yarın hava nasıl olacak? 18 Temmuz hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu ve Karabük çevreleri ile Konya'nın batısı ve kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Düzce'nin doğusu, Sivas'ın ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Yarın Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Sağanağın yarın öğle saatlerinde başlaması ve saat 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.



18 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



