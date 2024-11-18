Yarın hava nasıl olacak? 19 Kasım hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için "sarı kodlu" sağanak ve kar uyarısında bulundu.

Bingöl, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Siirt'te yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Diyarbakır, Malatya, Muş, Adıyaman, Elazığ ve Batman'da da yerel kuvvetli yağmur ve sağanak görülecek.



Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde de buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



19 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



