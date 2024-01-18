Yarın hava nasıl olacak? 19 Ocak hava durumu tahminleri

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte, 19 Ocak hava durumu tahminleri...

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI



İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.



Paylaşımda, Meteoroloji'nin "İstanbul'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.



19 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ