Yarın hava nasıl olacak? 19 Ocak hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 19 Ocak hava durumu tahminleri

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte, 19 Ocak hava durumu tahminleri...

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Paylaşımda, Meteoroloji'nin "İstanbul'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.

19 OCAK İL İL TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 19 Ocak hava durumu tahminleri - 1

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