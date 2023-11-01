Yarın hava nasıl olacak? 2 Kasım 2023 hava durumu tahminleri

Marmara ve Ege'nin kuzeyi için "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. Vatandaşlar da ikamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini merakla araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 2 Kasım 2023 hava durumu tahminleri

Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte, 2 Kasım 2023 tahminleri...

Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Yarın hava nasıl olacak? 2 Kasım 2023 hava durumu tahminleri - 1

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