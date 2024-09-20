Yarın hava nasıl olacak? 21 Eylül 2024 hava durumu tahminleri

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.



Cumartesi saat 17.00'ye kadar görülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların da 20-23 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.



İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.



21 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.



Sıcaklıkların; Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.