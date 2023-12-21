Yarın hava nasıl olacak? 22 Aralık il il hava durumu tahminleri

Yurdun doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor. Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli olması beklenen yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor. İşte, 22 Aralık il il hava durumu tahminleri...



Antalya il genelinde bugün devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



22 ARALIK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ







