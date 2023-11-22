Yarın hava nasıl olacak? 23 Kasım il il hava durumu tahminleri

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın öğleden sonra ise Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.



Yağışların 1400 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



23 KASIM İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ