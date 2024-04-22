Yarın hava nasıl olacak? 23 Nisan hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuzey Ege'nin güney kesimleri ve güney Ege için fırtına uyarısında bulunuldu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin güney kesiminde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Fırtınaların çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.



YURT GENELİ SON TAHMİNLER



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



23 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ