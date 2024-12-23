Yarın hava nasıl olacak? 24 Aralık hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.



Genellikle sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneybatısı gibi yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



FIRTINA UYARISI GELDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde, yarın Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esecek.



Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



ANTALYA VE MUĞLA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR



Antalya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli, Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.



Yağışlar, başta Konya-Antalya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere 1300-1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde kendisini gösterecek.



Kuvvetli yağışların çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



Beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum, yükseklerde buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Yarın ilk saatlerden itibaren Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak, şiddetli ve yer yer aşırı olacak.



Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağışlar sebebiyle oluşması muhtemel ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.