Yarın hava nasıl olacak? 24 Mart Pazartesi hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.



24 MART HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

