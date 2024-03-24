Yarın hava nasıl olacak? 25 Mart hava durumu tahminleri

Yapılan tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.



Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.



DENİZLERDE FIRTINA UYARISI



Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 6 ila 8 kuvvetindeki rüzgarın, Karadeniz'in batısı, Marmara ve Ege denizlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Akdeniz'de yarın öğle saatlerinde, Karadeniz'in doğusunda ise yarın akşam saatlerinden sonra kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın, Ege ve Marmara denizlerinde aynı gün, diğer denizlerde ise 26 Mart Salı akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.



25 MART HAVA DURUMU TAHMİNLERİ