Yarın hava nasıl olacak? 26 Temmuz hava durumu tahminleri

Ankara, İstanbul ve bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Ayrıca bugün öğleden sonra Karaman'da akşam saatlerinde itibaren de Niğde'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



İSTANBUL İÇİN UYARI



Bu gece saatlerinden itibaren ise kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, yarın sabah itibarıyla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, cuma sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise kentte akşam 21.00'den itibaren gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı ve yağışların gece saatlerinden yarın öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı kaydedildi.



Yoğun şimşek ve yıldırım ile kuvvetli rüzgarların da beklendiğinin dile getirildiği açıklamada, yağışların yarın akşam saat 17.00'ye kadar devam edeceği ifade edildi.



ADANA-MERSİN VE KARADENİZ İÇİN UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Yarın sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ile öğleden sonra Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli, Sinop ve Kastamonu'da kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.



Yağışlar cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak.



Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



26 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

