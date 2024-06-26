Yarın hava nasıl olacak? 27 Haziran hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 27 Haziran hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın da genellikle kuzey, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

27 HAZİRAN TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 27 Haziran hava durumu tahminleri - 1

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