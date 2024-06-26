Yarın hava nasıl olacak? 27 Haziran hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın da genellikle kuzey, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



27 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ