Yarın hava nasıl olacak? 28 Mayıs hava durumu tahminleri

İç Anadolu'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. 28 Mayıs Salı günü öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. İç Anadolu için yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 28 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden 20.00'ye kadar İç Anadolu'da beklenen yağışların; Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

28 MAYIS TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 28 Mayıs hava durumu tahminleri - 1

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