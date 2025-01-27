Yarın hava nasıl olacak? 28 Ocak hava durumu tahminleri
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?
Ocak ayının son günleri yaklaşırken hava durumu araştırmaları da hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen son bilgilere odaklandı. İşte, 28 Ocak hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.
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