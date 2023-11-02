Yarın hava nasıl olacak? 3 Kasım Meteoroloji hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Pek çok vatandaş da haftanın son iş günü olan 3 Kasım Cuma günü hava durumu raporuna odaklandı. Peki, yarın hva nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 3 Kasım Meteoroloji hava durumu tahminleri

Doğu kesimler için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, 3 Kasım hava durumu tahminleri...

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu geceden yarın akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

3 KASIM TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 3 Kasım Meteoroloji hava durumu tahminleri - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...