Yarın hava nasıl olacak? 3 Kasım Meteoroloji hava durumu tahminleri

Doğu kesimler için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, 3 Kasım Meteoroloji hava durumu tahminleri...



METEOROLOJİ'DEN UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu geceden yarın akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.



Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



3 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



