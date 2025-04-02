Yarın hava nasıl olacak? 3 Nisan hava durumu tahminleri
3 Nisan Perşembe günü hava durumunun nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: 3 Nisan'da ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İL İL 3 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
- Etiketler :
- Haberler -
- Hava Durumu İstanbul
- Hava Durumu
- Ankara Hava Durumu