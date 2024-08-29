Yarın hava nasıl olacak? 30 Ağustos hava durumu tahminleri

Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Osmaniye ve Kastamonu çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olacak.

Yarın hava nasıl olacak? 30 Ağustos hava durumu tahminleri

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri ile Konya çevreleri, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

30 AĞUSTOS TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 30 Ağustos hava durumu tahminleri - 1

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