Yarın hava nasıl olacak? 4-5 Mayıs hava durumu tahminleri

Hafta sonu öncesi hava durumu araştırmaları başladı. Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 4-5 Mayıs hava durumu tahminleri
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Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz haric diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın da genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak? 4-5 Mayıs hava durumu tahminleri - 1
Yarın hava nasıl olacak? 4-5 Mayıs hava durumu tahminleri - 2

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