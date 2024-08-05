Yarın hava nasıl olacak? 6 Ağustos hava durumu tahminleri

İstanbul ve yurdun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. İstanbul'un batısı ve Sinop, Kastamonu illeri ve Trakya kesimi için gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 6 Ağustos hava durumu tahminleri

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bugün öğle saatlerinden sonra Sinop'un iç kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların bu akşam saat 20.00'ye kadar aralıklarla kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

6 AĞUSTOS TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak? 6 Ağustos hava durumu tahminleri - 1

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