Yarın hava nasıl olacak? 6 Kasım hava durumu tahminleri

Karadeniz, Ege ve Marmara denizlerinde fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yapılan tahmine göre, rüzgar bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedecek. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 6 Kasım hava durumu tahminleri

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı geldi. İstanbul Valiliği, kentin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde etkili olacak rüzgarın akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. İşte, 6 Kasım hava durumu tahminleri...

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara’da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

6 KASIM 202 TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 6 Kasım hava durumu tahminleri - 1

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