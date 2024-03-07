Yarın hava nasıl olacak? 8 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor. Çığ riskine karşı bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte, 8 Mart hava durumu tahminleri...



Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın da genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetteesmesi bekleniyor.



8 MART HAVA DURUMU TAHMİNLERİ