Yarın hava nasıl olacak? 9 Ekim Meteoroloji hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 10.00-19.00 saatleri arasında Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'ta batı ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.



Karadeniz'in batısında da yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek rüzgarın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



ORTA VE DOĞU KARADENİZ İÇİN UYARI



Tahminlere göre, yarın Samsun'un doğusu ile Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Yağışların, 1800-2000 metre üzeri kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Bölgede 09.00-18.00 saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI



İstanbul Valiliğinden, Batı Karadeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri aktarıldı.



Açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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