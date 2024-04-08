imsakiye

Yarın hava nasıl olacak? 9 Nisan hava durumu tahminleri

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Yurdun güney ve doğu bölgelerindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 9 Nisan hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın, yarın öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olacağı öngörülüyor.

Genellikle gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların, Şırnak ve Hakkari'de çarşamba öğle saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

9 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 9 Nisan hava durumu tahminleri - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...