Yarın hava nasıl olacak? 9 Nisan hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Sağanağın, yarın öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olacağı öngörülüyor.



Genellikle gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların, Şırnak ve Hakkari'de çarşamba öğle saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.



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