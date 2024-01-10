Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve Güney Ege ile Mardin çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.



Yağışların Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.



DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda ise yoğun kar bekleniyor.



Kuvvetli ve yoğun karın, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.



Bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalarla dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.



İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.



11 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ