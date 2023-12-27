Yarın hava nasıl olacak? İşte 28 Aralık il il hava durumu tahminleri

28 Aralık Perşembe gününe dair hava durumu tahminleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pek çok kişi ikamet ettikleri şehirlerin hava durumu verilerine odaklandı. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? İşte 28 Aralık il il hava durumu tahminleri

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

28 ARALIK İL İL TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? İşte 28 Aralık il il hava durumu tahminleri - 1

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