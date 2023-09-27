Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya'ya uyarı

Trakya ve İstanbul'un batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Trakya ile İstanbul'un batı kesimlerinde 28 Eylül'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya'ya uyarı

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın görülecek gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya'ya uyarı - 1

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