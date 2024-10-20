Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 21 Ekim hava durumu tahminleri
Yeni hafta öncesi hava durumu aratırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, 21 Ekim hava durumu tahminleri...
21 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
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