Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 28 Ağustos hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



28 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ