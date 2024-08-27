Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 28 Ağustos hava durumu tahminleri

Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanak beklendiğini bildirdi.

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 28 Ağustos hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

28 AĞUSTOS TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 28 Ağustos hava durumu tahminleri - 1

Öne Çıkan Video

OECD raporu açıklandı: Kiralar en çok Türkiye'de arttı

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Fatih'te bir binanın içerisinde çökme: Banyo yapan genç kız alt kata düştü!

Fatih'te bir binanın içerisinde çökme: Banyo yapan genç kız alt kata düştü!

Müsavat Dervişoğlu, ameliyat oldu

Müsavat Dervişoğlu, ameliyat oldu

Dışişlerinden İsrailli bakanın Kudüs'e sinagog sözlerine tepki

Dışişlerinden İsrailli bakanın Kudüs'e sinagog sözlerine tepki

İzmir'de baba dehşeti | 3 çocuğunu öldürdü: Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

İzmir'de baba dehşeti | 3 çocuğunu öldürdü: Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Oğluyla kavga eden çocuğu otomobiliyle ezen kadın, tutuklandı

Oğluyla kavga eden çocuğu otomobiliyle ezen kadın, tutuklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...