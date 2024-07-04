Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 5 Temmuz hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



METEOROLOJİ UYARDI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak ve Bartın'da akşam saatlerinden sonra Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



AKOM'DAN UYARI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla görülecek sağanağın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağını bildirdi.



Yağışın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yarın saat 13.00'e kadar sağanağın devam edeceği bildirildi.



Sağanağın Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzeyinde kalan Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan'da kuvvetli olabileceği kaydedildi.



Açıklamada, metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği ifade edilerek, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışlarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınları yaşanabildiğinden merkezin ilgili İBB birimlerine personel görevlendirme uyarısında bulunduğu anlatıldı.



Sağanağın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

5 TEMMUZ HAVA DURUMU