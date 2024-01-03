Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 4 Ocak hava durumu tahminleri

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



4 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



