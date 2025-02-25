Yarın Kastamonu ve Bartın'da okullar tatil mi?

Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle okullar tatil edildi. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde devam eden kar yağışları nedeniyle Kastamonu ve Bartın gibi şehirlerde yarın okullarda kar tatili olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, 26 Şubat kar tatili açıklamaları...



KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi.



Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle İnebolu, Küre ve Şenpazar ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Bartın'da yoğun kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği belirtildi.



Bu doğrultuda ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, yarın il genelindeki ilk ve orta eğitim kurumlarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.