İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, 8 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Miraç Kandili 2 Nisan Salı günü idrak edilecek.

2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?



7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.



2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.



19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.



8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.



8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

HAZRETİ MUHAMMED'İN ALLAH'IN HUZURUNA YÜKSELDİĞİ GECE

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.



Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.



Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.



Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, salıyı çarşambaya bağlayan gece, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Gecesi'nin idrak edileceğini kaydetti.



Miracın, Mekke'de, risaletin zor zamanlarında, Peygamber'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ettiğini belirten Erbaş, "Miraç, Peygamber Efendimizin şahsında tevhit, kulluk, sabır ve güzel ahlak üzere sebat edenlerin önüne açılan bir hakikat ve yükseliş ufkudur. Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan olağanüstü bir yolculuktur" ifadelerini kullandı.



Miracın, huzur ve güven içinde bir hayatın, kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin bulunmadığı bir dünyanın inşası için çalışanlara Allah'ın yardım müjdesi olduğuna işaret eden Erbaş, miracın ayrıca "günde 5 vakit namazla yükselişin manasını ve hikmetini tefekkür ederek alemlerin Rabb'inin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmak", "merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlukat olma bilinci zayıflayan insanlığın yeniden dirilişi için en büyük imkan" anlamına geldiğini vurguladı.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajını şöyle sürdürdü:



"Elbette Miraç, Mescid-i Aksa'yı peygamberlerin bir emaneti, kulluk ve insanlık sınavının bir gereği olarak sahiplenmektir. Bugün, işgalci zorbalar tarafından harim-i ismeti çiğnenen, gözü dönmüş zalimlerce masuniyeti ihlal edilen Mescid-i Aksa özgür kalmadan Miraç hakiki manada yaşanamaz. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın selameti, işgal ve zulmün bertaraf edilmesi için birlik, beraberlik içinde çalışmak bütün müminlere Rabb'imizin yüklediği en büyük sorumluluktur.



Mümin yüreklerin manevi duygu ve hislerle coştuğu bu geceler, dua, ibadet ve tefekkürle Rabb'imize olan imanımızı, Peygamberimize olan bağlılığımızı, namaza olan muhabbetimizi tazelemek ve güçlendirmek için büyük bir fırsattır"



Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesi'nin Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını dileyen Erbaş, milletin ve bütün İslam aleminin Miraç Gecesi'ni kutladı.