Yarın ne kandili? 26 Eylül'de ne kandili var?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi içerisinde yer alan Mevlid Kandili, 2023 yılının son kandili olarak idrak edilecek. Bu mübarek ve hayırlarla dolu gece, yurttaki tüm camilerde namaz, dua ve ibadetlerle geçecek.



YARIN NE KANDİLİ?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, 26 Eylül Salı günü yani yarın akşam idrak edilecek.



MEVLİD NE DEMEK?



Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.



Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

