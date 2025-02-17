Yarın okullar tatil mi? 18 Şubat kar tatili olan iller listesi

Ülke genelinde kar yağışı ve soğuk hava bazı bölgelerde etkili olurken öğrenciler de kar tatili beklentisine girdi. 18 Şubat Salı gününe dair kar tatili haberleri pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte, 18 Şubat kar tatili olan iller listesi...



SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.



Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.



YARIN HAVA NASIL OLACAK?



Yurt genelinde 1 hafta boyunca soğuk hava etkili olacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceğini ve soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağını açıkladı.



Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla hava sıcaklıklarının yarın kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor." bilgisi verildi.



Açıklamada, Ankara'da yarın karla karışık sağanağın, çarşamba günü ise kar yağışının, İstanbul'da da yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi.



Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının, Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli olacağının belirtildiği açıklamada, gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği vurgulandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardığının aktarıldığı açıklamada, şu bilgiler verildi:



"Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5."