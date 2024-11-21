Yarın okullar tatil mi? 22 Kasım'da Antalya'da okullar var mı, tatil mi? Valilik açıkladı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için yapılan turuncu kodlu yağış uyarısı sonrasında, "okullar tatil mi?" aramaları hız kazanmaya başladı. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte, okulların tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, 22 Kasım'da yarın Antalya'da okullar tatil mi?



ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından yapılan açıklama sonrasında, Antalya'nın 6 ilçesinde yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada, "Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz." ifadesi kullanıldı.



Buna göre; Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde okullar 22 Kasım'da (yarın) tatil ilan edildi.