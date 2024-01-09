Yarın okullar tatil mi? İki ilden kar tatili duyurusu geldi

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ



Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle valilik tarafından, 4 ilçede eğitimi bugün ve yarın ara verildi. Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar öğleden sonra tatil olurken, Muratlı ve Malkara ilçelerinde bugün ve yarın tatil edildi.



GELİBOLU'DA ÖĞLEDEN SONRASI İÇİN TATİL KARARI



Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, taşımalı eğitim kapsamında köylerden ilçe merkezine gelen öğrencilere öğleden sonrası için tatil kararı aldıklarını söyledi.



Lapseki Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda ise "İlçemizde devam eden kuvvetli rüzgar ile kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında öğleden sonra taşıma yoluyla eğitim öğretime erişim sağlayan öğrenciler için eğitim öğretime yarım gün süreyle ara verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

AKOM'DAN UYARI



AKOM hava koşulları konusunda uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.



Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.